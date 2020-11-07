شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه بالكامل بجميع الكماليات اليوم 350 والشهر6500 للاستعلام اتصل علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071539
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي - في القاهرة مصر

للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي ستارز بكمبوند متكامل الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم - في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم عبيد منطقه هاديه بوسط اشه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: بموقع مميز على طريق النصر شقة مفروشة للايجار بجوار سيتي ستارز مول مدينة نصر - في القاهرة مصر

بموقع مميز على طريق النصر شقة مفروشة للايجار بجوار سيتي ستارز مول مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بموقع مميز على طريق النصر شقة مفروشة للايجار بجوار سيتي ستارز مول مدينة نصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ كامل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد مدينة نصر 2نوم 2 ريسبشن مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر - في القاهرة مصر

شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشرتا مدينة نصر يطل على حمام سباحة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر ببرج 2 اسانسير 3 نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ امريكي بجميع الاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر 2نوم 2ريسبشن مطبخ كامل فرش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 170 م عبارة عن (3غرف+2 حمام+ ريسبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager