شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر 550 ج فاليوم

(للإيجار)
|للصفوه من العرب والاجانب للسفراء والامراء والمستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه نصر فيو علي عباس العقاد بوسط اشهر المولات 3نوم 3ريسيبشن 2حمام مستويين تشطيب هاي لوكس ديكورات حديثه فرش فندقي مكيفه بالكامل مطبخ باجهزه كهربائيه جديده شاشات ال سي دي بجميع الكماليات دور تامن 2 اسانسير مطلوب 550 جنيه فاليوم وللشهر 12000 ج للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064721
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
875,000 جنيه
1,250,000 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
2,300,000 جنيه
2,650,000 جنيه
2,400,000 جنيه
1,300,000 جنيه
10,000 جنيه
3,750,000 جنيه