شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب350 ج فاليوم

(للإيجار)
|فرصه لاتعوض للايجار شقة مفروشة بموقع مميز بمدينه نصر من اول عباس العقاد قريبة من سيتي ستارز 3نوم 2ريسبشن مكيفه مطبخ بكل الاجهزه الكهربائيه فرش نظيف تشطيب سوبر لوكس دور 6 سادس 2 اسانسير مدخل شيك بسعر لقطه اليوم 350ج والشهر 6500ج للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064606
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