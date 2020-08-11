شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 750 ج فاليوم

(للإيجار)
|للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر . عباس العقاد الرئيسي 3نوم 3ريسبشن 2حمام . فرش راقي تشطيب هاي لوكس مطبخ بجميع الأجهزة الكهربائية بسعر خاص لفترة محدودة الشهر ب16 الف واليوم ب750 للإستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064708
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