شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 700 ج فاليوم

(للإيجار)
|شقة مفروشة 7 نجوم للايجار بعباس العقاد مدينة نصر فرش فندقي تشطيب اكسترا لوكس 3 نوم ريسبشن 4 قطع 2حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليات دور مميز بعمارة فخمة وحديثة اليوم 700ج والشهر 16000ج للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سماارت تاون
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064722
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