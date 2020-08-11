شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 650 ج فاليوم

(للإيجار)
|للمستويات الرلقية شقة مفروشة للإيجار بموقع متميز من عباس العقاد الرئيسي مدينة نصر 3غرف نوم 2ريسبشن و2 حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم مدخل شيك أمن 24ساعة تتميز باللراحة والهدوء للايجار اليوم 650ج والشهر 17000ج للإستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064726
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