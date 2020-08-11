شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 600 ج فاليوم

(للإيجار)
|بموقع مميز بشارع احمد فخري مدينة نصر شقة مفروشة للايجار 3نوم 2 حمام ريسبشن 3 قطع بالقرب من النادي الاهلي مكيفة بالكامل بالاجهزة الكهربائية وجميع الكماليات اليوم 600ج والشهر 13000ج للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064723
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
875,000 جنيه
1,250,000 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
2,300,000 جنيه
2,650,000 جنيه
2,400,000 جنيه
1,300,000 جنيه
10,000 جنيه
3,750,000 جنيه