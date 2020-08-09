شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500 ج فاليوم

(للإيجار)
|للايجار امام #سيتي_ستارز مباشرة شقة مفروشة فاخرة بموقع حيوي ومتميز مدينة نصر 3 نوم 2ريسبشن مطبخ متكامل بجميع الاجهزة فرش #مودرن وحديث شقة مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم500ج والشهر 10000ج للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064602
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