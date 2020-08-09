شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500ج فاليوم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
لهواه التميز شقة مفروشة 200م فاخرة للايجار 3نوم 3ريسبشن 2حمام مستويين سوبر000000 لوكس مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطبخ مجهز بكل الاجهزة الكهربائية فيو مفتوح واجهه بحري غير مجروحه عمارة حديثة مدخل شيك 2 اسانسير بوابة الكترونية انتركم شارع مكرم عبيد امام السراج مول مدينة نصر حيث المطاعم والسينمات والهايبر ماركت بموقع مميز بمدينه نصر 10دقائق للتجمع والرحاب و10دقائق لسيتي ستارز وعباس العقاد بسعر خاص جدا لليوم 500ج والشهر 9000ج فقط للاستعلام 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 9,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064604
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شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج اليوم

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9/8/2020
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9/8/2020
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9/8/2020
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9/8/2020
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8/8/2020
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8/8/2020
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من غير تفكير كتير تعالي اسكن ف العاصمة في خصوصية كاملة

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8/8/2020
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العنوان:

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القسم: 

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8/8/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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8/8/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع قريب من طريق السخنة فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع قريب من طريق السخنة فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قريب من طريق السخنة امتلك شقة فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بفيو رائع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

8/8/2020
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فى تاون جيت هتمتلك شقة بالخصوصية اللى نفسك فيها

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش الخصوصية اللى نفسك فيها وامتلك شقتك 155 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من خدماتك مست.
العنوان:

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القسم: 

148,000 جنيه

8/8/2020
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بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل فيو ع.
العنوان:

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القسم: 

176,000 جنيه

8/8/2020
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شقة بفيو رائع ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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8/8/2020
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