شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500ج فاليوم

(للإيجار)
|لهواه التميز شقة مفروشة 200م فاخرة للايجار 3نوم 3ريسبشن 2حمام مستويين سوبر000000 لوكس مكيفة بالكامل بجميع الكماليات مطبخ مجهز بكل الاجهزة الكهربائية فيو مفتوح واجهه بحري غير مجروحه عمارة حديثة مدخل شيك 2 اسانسير بوابة الكترونية انتركم شارع مكرم عبيد امام السراج مول مدينة نصر حيث المطاعم والسينمات والهايبر ماركت بموقع مميز بمدينه نصر 10دقائق للتجمع والرحاب و10دقائق لسيتي ستارز وعباس العقاد بسعر خاص جدا لليوم 500ج والشهر 9000ج فقط للاستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064604
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