شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)
|بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشن 2 حمام مطبخ كامل بجميع الاجهزة الكهربائية مكيفة بالكامل اليوم 400 الشهر 9000 للحجز 01153339609 رقم الواتساب 002/01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064703
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