شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج اليوم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج اليوم - في القاهرة مصر

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بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشن 2 حمام مطبخ كامل بجميع الاجهزة الكهربائية مكيفة بالكامل اليوم 400 الشهر 9000 للحجز 01153339609 رقم الواتساب 002/01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 9,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064600
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شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500 ج فاليوم

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9/8/2020
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9/8/2020
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شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500ج فاليوم

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9/8/2020
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(للإيجار)

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9/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج فاليوم - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)

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9/8/2020
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صورة الاعلان: #شقه_مفروشه للايجار بموقع متميز #بمدينه_نصر - في القاهرة مصر

#شقه_مفروشه للايجار بموقع متميز #بمدينه_نصر

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8/8/2020
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فكر ف بكرة واستثمر انهاردة في شقتك بالعاصمة الادارية

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فكر في بكرة واستثمر انهاردة في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقة في كمبوند zavani جمب كل الخدمات ح.
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8/8/2020
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من غير تفكير كتير تعالي اسكن ف العاصمة في خصوصية كاملة

(للبيع)

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8/8/2020
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العنوان:

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212,000 جنيه

8/8/2020
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استثمر فلوسك و امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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8/8/2020
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شقة للبيع قريب من طريق السخنة فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قريب من طريق السخنة امتلك شقة فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بفيو رائع.
العنوان:

القاهرة - مصر
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157,000 جنيه

8/8/2020
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فى تاون جيت هتمتلك شقة بالخصوصية اللى نفسك فيها

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- في القاهرة مصر

عيش الخصوصية اللى نفسك فيها وامتلك شقتك 155 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من خدماتك مست.
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القسم: 

148,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل فيو ع.
العنوان:

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176,000 جنيه

8/8/2020
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شقة بفيو رائع ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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شقتك باجمل فيو ع لاند سكيب باميز مواقع العاصمة الادارية بحديقة جميلة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ .
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171,000 جنيه

8/8/2020
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