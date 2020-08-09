شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج اليوم

(للإيجار)
|بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشن 2 حمام مطبخ كامل بجميع الاجهزة الكهربائية مكيفة بالكامل اليوم 400 الشهر 9000 للحجز 01153339609 رقم الواتساب 002/01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064600
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