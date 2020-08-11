شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 1400 ج فاليوم

(للإيجار)
|بكمبوند حديث شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر موقع متميز قريب جدا من#سيتي_ستارز_مول 3نوم 3ريسبشن 3حمام مطبخ كبير بجميع الاجهزة الكهربائية تشطيب هاي لوكس مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 1400ج الشهر 30000ج للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064702
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