شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 1400ج باليوم

(للإيجار)
|بكمبوند حديث شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر موقع متميز قريب جدا من#سيتي_ستارز_مول 3نوم 3ريسبشن 3حمام مطبخ كبير بجميع الاجهزة الكهربائية تشطيب هاي لوكس مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 1400ج الشهر 30000ج للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاون
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بموقع ممتاز بمدينة نصر عباس العقاد .- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064385
2,650,000 جنيه
1,250,000 جنيه
1,750,000 جنيه
213,000 جنيه
341,000 جنيه
348,000 جنيه
386,000 جنيه
187,000 جنيه
1,800,000 جنيه
1,200,000 جنيه
12,000 جنيه
1,800,000 جنيه
2,000,000 جنيه
1,800,000 جنيه
اتصل