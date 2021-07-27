شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

(للإيجار)
|بأرقي منطقه بمدينه نصر بحي السفارات شقه مفروشه للايجار مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف وريسبشن 3 قطع 2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس اول سكن بها جميع الاجهزه الكهربائيه مكيفه بالكامل الدور الثالث يوجد اسانسير السعر المطلوب في الشهر 12000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 - 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100801
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