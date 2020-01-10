شقه مفروشه للايجار اول سكن بجوار سيتي ستارز مباشره بسعر لقطه

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م
|التليفون:
|01111448832
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048316
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