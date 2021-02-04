لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بين اول عباس العقاد وأول مكرم عبيد مكونه من(2نوم - ريسبشن- حمام - مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 450 والشهر8.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي01153339609