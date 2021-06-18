(للإيجار)
|عرووووض اليوم متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصرعند سيتي ستارزمكونه من( 2نوم-وريسبشن- حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 750 والشهر12000 للحجز والمعاينه يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097312
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