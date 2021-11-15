(للإيجار)
|شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه مكونه من2 غرف نوم وريسبشن وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 600 والشهر 10000 للحجزوالأستفساريمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111426
14,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
7,500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
1,100 جنيه
1,500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
850 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
1,700 جنيه
1,900 جنيه
1,000 جنيه
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
750 جنيه
7,500 جنيه
1,710,000 جنيه