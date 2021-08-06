شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بشارع محمد النادي بالقرب من مكرم عبيد مكونه من (3نوم – وريسبشن – وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه مطلوب فالشهر 7000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255