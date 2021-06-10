(للإيجار)
|شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بشارع محمد النادي بالقرب من مكرم عبيد مكونه من (3نوم – وريسبشن – وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه مطلوب فالشهر 7000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255 مكونه من (3نوم – وريسبشن – وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه مطلوب فالشهر 7000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096620
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