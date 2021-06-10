شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بشارع محمد النادي بالقرب من مكرم عبيد مكونه من (3نوم – وريسبشن – وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه مطلوب فالشهر 7000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255 مكونه من (3نوم – وريسبشن – وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه مطلوب فالشهر 7000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096620
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