(للإيجار)
|شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بشارع محمد النادي بالقرب من مكرم عبيد مكونه من (3نوم – وريسبشن – وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه مطلوب فالشهر 7000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115456255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115456255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095275
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