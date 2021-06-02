شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستار

(للإيجار)
|شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستارز مباشره مكونه من 3نوم وريسبشن وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بتشطيب سوبر مطلوب فاليوم فالشهر 13000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095900
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