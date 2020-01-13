(للإيجار)
|شقه مفروشه للإيجار بالحي التاسع الشيخ زايد موقع رائع بالحي التاسع علي وصلة دهشور مباشرة التقسيم ( 3 غرف نوم + 3 حمام + ريسبشن كبير + مطبخ ) مفروشه بالكامل فرش جديد وتكيفات المساحه 230م الدور الأول للإيجار اليومي او الشهري الإيجار / 11000 شهريا للمعاينه / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|.
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- .
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048733
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