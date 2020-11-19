شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم - في القاهرة مصر

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شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم عبيد منطقه هاديه بوسط اشهر المولات 3نوم 3ريسيبشن +ليفنج جلسه عربي 3حمام تشطيب هاي لوكس ديكورات حديثه فرش راقي مودرن اول سكن مكيفه بالكامل مطبخ باجهزه كهربائيه جديده شاشات ال سي دي بجميع الكماليات ببرج فخم مباني حديثه مدخل شيك 2اسانسير وبسعر لا يتكررمطلوب فاليوم900والشهر18000للاستعلام اتصل علي01014410474
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01014410474

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/11/2020
رقم الإعلان: 2073231
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صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
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19/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبوند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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19/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/11/2020
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صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة &.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة بالتجمع الخامس لقطه - في القاهرة مصر

شقة بالتجمع الخامس لقطه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#استلام فورى#التجمع شقة لقطة للبيع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
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