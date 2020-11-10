(للإيجار)
|شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم عبيد منطقه هاديه بوسط اشهر المولات 3نوم 3ريسيبشن +ليفنج جلسه عربي 3حمام تشطيب هاي لوكس ديكورات حديثه فرش راقي مودرن اول سكن مكيفه بالكامل مطبخ باجهزه كهربائيه جديده شاشات ال سي دي بجميع الكماليات ببرج فخم مباني حديثه مدخل شيك 2اسانسير وبسعر لا يتكررمطلوب فاليوم900والشهر180000للاستعلام اتصل علي01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071940
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
800 جنيه
2,300,000 جنيه
3,320,000 جنيه
3,500,000 جنيه
2,000,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
2,750,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل