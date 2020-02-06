شقه مفروشه فاخره امام سيتي ستارز من المالك

(للإيجار)
|متاح الآن من #المالك مباشره #شقه_مفروشه_للايجار فرش #راقي تشطيب #سوبر_لوكس 3نوم 3 ريسبشن وليفنج 3حمام منهم ماستر #مكيفه بالكامل دور تاسع 2اسانسير #فيو مفتوح تطل على حممات سباحه امام #سيتي_ستارز مدخل #شيك #امن ٢٤ ساعه ٢ اسانسير اليوم ٨٠٠ج والشهر ١٧ الف ج فقط مرحبا بالوسطاء للاستعلام والصور فون أو واتساب أو فايبر 01111448832
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م
|التليفون:
|01111448832
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051885
850,000 جنيه
850,000 جنيه
174,000 جنيه
185,000 جنيه
212,000 جنيه
375,000 جنيه
238,000 جنيه
159,000 جنيه
1,100,000 جنيه
300,000 جنيه
166,000 جنيه
166,000 جنيه
258,000 جنيه
444,000 جنيه
185,000 جنيه