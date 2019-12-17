شقه مفروشه خلف دار الدفاع الجوي بسعر لايتكرر

(للإيجار)
|من المالك مباشره شقه مفروشه للايجار خلف دار الدفاع الجوي وقريبة من سيتي ستارز مدينة نصر 2 نوم 2 ريسيبشن فرش مناسب الدور الثالث بالاسانسير مكيفه بسعر مغري اليوم 250ج الشهر 6500ج حسب المدة مرحبا بالوسطاء للاستعلام 01111448832
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مالك
|التليفون:
|01111448832
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045481
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