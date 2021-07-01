شقه متميزه للبيع

(للبيع)
|شقة الدور الأول تحفه تطل على حديقة جميله ولها باب على الحديقة والبلكونة تحفه 2 حجرة وصاله كبيره ومفروشه فرش بسيط وقريبه من المدرسة الإنجليزية بالشباب الجنوبي تطل على الشارع تشطيب عادى المطبخ والحمام سراميك و71 متر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدام منى
|التليفون:
|01116561017
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|العنوان:
|النخيل- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098496
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