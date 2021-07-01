شقه متميزه للبيع

شقة الدور الأول تحفه تطل على حديقة جميله ولها باب على الحديقة والبلكونة تحفه 2 حجرة وصاله كبيره ومفروشه فرش بسيط وقريبه من المدرسة الإنجليزية بالشباب الجنوبي تطل على الشارع تشطيب عادى المطبخ والحمام سراميك و71 متر