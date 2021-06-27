شقه متميزه للبيع

(للبيع)
|شقه متميزة مفروشه داخل كمبوند تطل على 2 حمام سباحة تتوسط البحر والخدمات 2 حجره وصالة كبيره الدور الثالث بها اسانسير واجهه شيك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدام منى
|التليفون:
|01116561017
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|العنوان:
|النخيل- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098494
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