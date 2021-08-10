شقه للبيع 70م بالحي ال11 ب6 أكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه للبيع 70م بالحي ال11 ب6 أكتوبر موقع مميز ثاني نمره محور جمال عبد الناصر التقسيم ( غرفتين نوم + حمام + ريسبشن قطعتين + مطبخ ) الدور الخامس واجهه بحريه المساحه 70م صافي تشطيب هاي لوكس جميع العدادات ( كهرباء وغاز ومياه ) يوجد تليفون ارضي وانترنت مطلوب / 360,000 كاش لا تصلح تمويل عقاري للإتصال ت / 01050355070 ** من خارج مصر يضاف 002 لمزيد من الصور والتفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: islam
التليفون: 01050355070

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العنوان: الحي ال11 - 6 اكتوبر- 6 أكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 365,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102169
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