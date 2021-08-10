(للبيع)
|شقه للبيع 70م بالحي ال11 ب6 أكتوبر موقع مميز ثاني نمره محور جمال عبد الناصر التقسيم ( غرفتين نوم + حمام + ريسبشن قطعتين + مطبخ ) الدور الخامس واجهه بحريه المساحه 70م صافي تشطيب هاي لوكس جميع العدادات ( كهرباء وغاز ومياه ) يوجد تليفون ارضي وانترنت مطلوب / 360,000 كاش لا تصلح تمويل عقاري للإتصال ت / 01050355070 ** من خارج مصر يضاف 002 لمزيد من الصور والتفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي ال11 - 6 اكتوبر- 6 أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|365,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102169
5,000 جنيه
4,600 جنيه
اتصل
اتصل
1,915,400 جنيه
اتصل
12,000 جنيه
2,600 جنيه
1,100 جنيه
367,000 جنيه