شقه للبيع 283 م بالعاصمه الاداريه بالتقسيط بجوار القصر الجمهوري

(للبيع)
|شقه للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بجوار النهر الاخضر مساحه 283 م بمقدم 125 الف وتقسيط علي 7 سنوات نصف تسطيب امام حي السفارات و بجوار القصر الجمهورى اميز مكان بمنطفه R7 واجهه 3 نواصي 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند زافاني العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058285
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