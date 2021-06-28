(للبيع)
|شقه للبيع 175م بكمبوند طيبه جاردنز ب6 أكتوبر موقع مميز من محور نادي الصيد ودقائق إلي مول العرب التقسيم ( 4 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن 3 قطع + مطبخ ) 4/3 تشطيب خالصه أعمال السباكه والكهرباء ثاني بلكونه يوجد اسانسير المساحه 175م السعر / 950,000 جنيه كاش للإتصال ت / 01050355070 لمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل هاتفيا شركة رمسيس للتسويق العقاري وإدارة الصفقات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التوسعات الشماليه - طيبه جاردنز- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098409
1,650,000 جنيه
1,650,000 جنيه
490,000 جنيه
700,000 جنيه
695,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
350,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
10 جنيه
530,000 جنيه