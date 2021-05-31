(للبيع)
|شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه دور تانى استلام فورى 0221933117 01149376567
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن عبد المالك
|التليفون:
|01149376567
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|العنوان:
|النزهه الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095620
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