شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه

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صورة الاعلان: شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه - في القاهرة مصر

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شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه دور تانى استلام فورى 0221933117 01149376567
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسن عبد المالك
التليفون: 01149376567

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النزهه الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/5/2021
رقم الإعلان: 2095620
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