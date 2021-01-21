شقه للبيع 160م كورنيش المعادي -نزلة اندريا -اول شارع اسيا

شقة للبيع 160 م كورنيش المعادي-نزلة اندريا -اول شارع اسيا-الدور الثامن -متشطبة -سيراميك -بها كهرباء ممارسة -مياه ماتور خاص مع شخص -بها 2 اسانسير - ثلاثه غرف كل غرفه 3.5*3.5 ما عدا غرفه مساحتها5*5-2 حمام وصافي الشقه 135 متر-عمارة انشاء 2015-تم لها تصالح المباني مطلوب 800الف