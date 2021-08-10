(للبيع)
|شقه للبيع 160م بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالشماليات دابل فيس وثاني نمره من الشارع ال60 الرئيسي التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) مقدم 50 % والباقي اقساط علي سنتين ثالث بلكونه نصف تشطيب المساحه 160م استلام بد 6 شهور السعر / 4600 للمتر يوجد عروض اخري ومساحات مختلفه للإتصال / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 للعروض الأخري رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|الشماليات - 6 اكتوبر- 6 أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102177
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