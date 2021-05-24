(للبيع)
|شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر موقع مميز بالمجاوره الأولي - خطوات للمحور المركزي التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن كبير + مطبخ ) الدور الرابع ( يوجد اسانسير ) الترا سوبر لوكس ( علي المفتاح ) المساحه 160م السعر / 1,250,000 كاش للإتصال ت / 01146200600 – 01050355070 **من خارج مصر رجاء إضافة 002 لمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل هاتفيا او علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري وإدارة الصفقات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|الحي الرابع - المجاوره اأولي- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095982
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