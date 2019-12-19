(للبيع)
|شقه للبيع 145م بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالقرب من ماونتن فيو وبورتو أكتوبر والمول التجاري ودقائق إلي مول العرب التقسيم الداخلي ( غرفتين نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) نصف تشطيب أول بلكونه فوق الأرضي المساحه 145م أستلام فوري المطلوب / 3500 للمتر للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|h
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- h
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045666
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