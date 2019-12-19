شقه للبيع 145م بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه للبيع 145م بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالقرب من ماونتن فيو وبورتو أكتوبر والمول التجاري ودقائق إلي مول العرب التقسيم الداخلي ( غرفتين نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) نصف تشطيب أول بلكونه فوق الأرضي المساحه 145م أستلام فوري المطلوب / 3500 للمتر للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: h
التليفون: 01146200600

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العنوان: - h
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045666
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