شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – حدائق أكتوبر موقع مميز بجوار كمبوند أشجار ستي ودقائق إلي طريق الفيوم وطريق الواحات التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس ثالث بلكونه استلام فوري المساحه 130م يوجد اسانسير مدفوع / 230,000 جنيه / المتبقي / 220,000 جنيه مطلوب أوفر / 370,000 جنيه لمزيد من التفاصيل التواصل هاتفيا او علي الواتس اب للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002