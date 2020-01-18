(للبيع)
|شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – حدائق أكتوبر موقع مميز بجوار كمبوند أشجار ستي ودقائق إلي طريق الفيوم وطريق الواحات التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس ثالث بلكونه استلام فوري المساحه 130م يوجد اسانسير مدفوع / 230,000 جنيه / المتبقي / 220,000 جنيه مطلوب أوفر / 370,000 جنيه لمزيد من التفاصيل التواصل هاتفيا او علي الواتس اب للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|.
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- ,
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|370,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049442
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