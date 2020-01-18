(للبيع)
|شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر موقع مميز خلف مدينة الانتاج الأعلامي ودقائق إلي مول مصر التقسيم ( 3 غرف نوم + حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس الدور الرابع المساحه 117م اقساط ربع سنويه علي 4 سنين مدفوع / 150,000 / مطلوب أوفر / 150,000 جنيه المتبقي / 370,000 جنيه للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافه 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري _6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|,
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- n
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049445
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