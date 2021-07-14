شقه للبيع 110م بحدائق الأهرام موقع مميز بالبوابه الأولي تشطيب هاي لوكس الدور الثاني يوجد أسانسير المساحه 110 متر جميع العدادات ( كهرباء - مياه - غاز ) السعر / 650,000 كاش للإتصال ت / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر