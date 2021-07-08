(للبيع)
|شقه للبيع 110م بالحي الرابع ب6 أكتوبر موقع مميز بالحي الرابع ودقائق إلي ميدان الحصري التقسيم ( غرفتين نوم + حمام + ريسبشن + مطبخ ) نصف تشطيب المساحه 110م ثاني بلكونه السعر / 550,000 كاش للإتصال ت / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الرابع- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099511
6,000 جنيه
940,000 جنيه
5,200 جنيه
950,000 جنيه
1,650,000 جنيه
1,650,000 جنيه
490,000 جنيه
700,000 جنيه
695,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
350,000 جنيه
اتصل