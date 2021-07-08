شقه للبيع 110م بالحي الرابع ب6 أكتوبر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقه للبيع 110م بالحي الرابع ب6 أكتوبر موقع مميز بالحي الرابع ودقائق إلي ميدان الحصري التقسيم ( غرفتين نوم + حمام + ريسبشن + مطبخ ) نصف تشطيب المساحه 110م ثاني بلكونه السعر / 550,000 كاش للإتصال ت / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: islam
التليفون: 01050355070

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الرابع- 6 أكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 550,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099511
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر - في الجيزة مصر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع170م بالشماليات علي بورتو أكتوبر مباشرة.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر - في الجيزة مصر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع 180م بالشماليات موقع ممتاز علي المنقله.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

940,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر - في الجيزة مصر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع 195م بالشماليات ثالث نمره من بورتو أكت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,200 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 175م بكمبوند طيبه جاردنز ب6 أكتوبر - في الجيزة مصر

شقه للبيع 175م بكمبوند طيبه جاردنز ب6 أكتوبر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقه للبيع 175م بكمبوند طيبه جاردنز ب6 أكتوبر موقع مميز من محور نادي الصيد ودقائق إلي مول العرب التق.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

950,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر - في الجيزة مصر

لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالقرب من وصلة دهشور ودقائق إل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,650,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر - في الجيزة مصر

لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالقرب من وصلة دهشور ودقائق إل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,650,000 جنيه

23/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة من المالك بسعر مغري - في الجيزة مصر

شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة من المالك بسعر مغري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة وغاز تتكون من ٣غرف و٢حمام ليفنج بين الغر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

490,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك للبيع فيصل طوابق - في الجيزة مصر

شقة تمليك للبيع فيصل طوابق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

المساحة 160متر بحرى 3 غرف ورسبشن سوبر لوكس للمعيشة مباشرة و2 حمام الشقة بدون عقش 700الف جم وبالعقش .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

18/6/2021
صورة الاعلان: فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام - في الجيزة مصر

فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام وجهه تشطيب مهندس ديكور الدور الثالث.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

695,000 جنيه

17/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع - في الجيزة مصر

شقة للبيع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

للبيع شقة بكمبوند الكرنك (عمارات أبو الفتوح)بالهرم امام مستشفى التطبيقيين على بعد خطوات من ش خاتم .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيغ بالجيزة بسعر لقطه - في الجيزة مصر

شقة للبيغ بالجيزة بسعر لقطه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بمكان متميز بالجيزة تشطيب سوبر لوكس - في الجيزة مصر

شقة للبيع بمكان متميز بالجيزة تشطيب سوبر لوكس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شقة متميزة للبيع بسعر لقطه بالجيزة - في الجيزة مصر

شقة متميزة للبيع بسعر لقطه بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر - في الجيزة مصر

شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة للبيع فيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه ١٢٠متر ريسبشن كبير جدا و غرفتين منها .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالجيزة - في الجيزة مصر

شقة للبيع بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager