شقه للبيع مباشرة على نادي الصيد القطامية

(للبيع)
|شقة للبيع - موقع مميز تطل على نادي الصيد القطامية مباشرة - الهضبة الوسطى - القطامية - دائري المعادي - كومباوند كندة 3 غرف نوم (منهم ماستر) + 2 ريسبشن + 2 حمام + مطبخ وبلكونة - المساحة 177 متر - الدور 7 - تطل مباشرة على نادي الصيد القطامية - كندة (كومباوند) - خالصة الثمن - مكتملة الواجهات والمرافق - 3 مصاعد وسلم خدمات - نصف تشطيب (محارة) - الموقع مميز بجوار النوادي وكارفور إكسبريس ومول البارون والطرق والمحاور الجديدة - الاستفسارات واتسآب 01146229586
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Anas mohned
|التليفون:
|01146229586
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|العنوان:
|مباشرة على نادي الصيد القطامية- القطاميه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,320,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102378
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