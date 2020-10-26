شقه للبيع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقه 125 متر سوبر لوكس الدور الاول بعد الارضى وجهة العمارة عمارات مدينة نصر للاسكان والتعمير بحي الواحة مدينة نصر بها غاز طبيعي مطلوب 1050000كاش او 900000 مقدم وتقسيط 200000 للشركة علي أربع سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد محمد جلال
التليفون: 01146926791

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حي الواحة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,050,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/10/2020
رقم الإعلان: 2070467
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان فى التجمع ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية ، الشق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,417,000 جنيه

26/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي شقة متشطبة - في القاهرة مصر

لوبتدور علي شقة متشطبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لوبتدور علي شقة متشطبة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي شقة متشطبة - في القاهرة مصر

لوبتدور علي شقة متشطبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه شقة 130 م عباره عن : (3 نوم +حمام +2 رسيبشن + مطبخ ).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: بارقي الاحياء بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بارقي الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأسعاااررر مميزة جدا 🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: بارقي الاحياء بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بارقي الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأسعاااررر مميزة جدا 🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بانوراما بموقع مميز بمكرم عبيد الرئيسي مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بانوراما بموقع مميز بمكرم عبيد الرئيسي مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بانوراما بموقع مميز بمكرم عبيد الرئيسي مدينة نصر 4 نوم 3 ريسبشن 3 حمام تشطيب هاي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/10/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرررصة بأقل مقدم بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرررصة بأقل مقدم بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان فى التجمع ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية و15 دقيقة من مصر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,417,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: بارقي الاحياء بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بارقي الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍شقة 170 م عبارة عن (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

760,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: شقه مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقه مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفتره محدوده جداا أقل سعر متر بالعاصمة 8 الاف جنيه فقط ده غير العائد الى بيصل الى 33% فرصة امتلا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر 🎉شركة زياد تقدم أقوي العروض بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: بارقي الاحياء بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بارقي الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بأسعاااررر مميزة جدا 🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

760,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: 📍سعر يناسب امكانياتك - في القاهرة مصر

📍سعر يناسب امكانياتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager