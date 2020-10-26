(للبيع)
|شقه 125 متر سوبر لوكس الدور الاول بعد الارضى وجهة العمارة عمارات مدينة نصر للاسكان والتعمير بحي الواحة مدينة نصر بها غاز طبيعي مطلوب 1050000كاش او 900000 مقدم وتقسيط 200000 للشركة علي أربع سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد محمد جلال
|التليفون:
|01146926791
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|العنوان:
|حي الواحة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,050,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070467
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