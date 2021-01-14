شقه للبيع لقطة بسعر متر متميز بمنطقة الR7 بالعاصمة

(للبيع)
|بتدور ع موقع مميز بسعر مناسب مش هتلاقى غير كمبوند زافانى بموقعها المميز بجوار الحى الدبلوماسى و القصر الجمهورى قريبة لكل خدماتك كافيهات ومطاعم و امن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية اكتر شقتك 291 م ( 4 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ + 3 حمام + تراس كبير + Dressing ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند زافانى بموقع مميز فى العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|291,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079982
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