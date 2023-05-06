(For Sale)
|بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور السعر 500 الف وتبعد 5 دقائق من محطة عدلي أكبر محطة مترو في مصر تربط بين القاهره والجيزه والعاصمة الاداريه الجديده والمدن الجديده وبجوار مجمع الفنان / محمد صبحي الثقافي وأمام مدارس نفرتارى والعقار يبعد 3 دقائق من مدينه العبور والطريق الدائرى وأمام العقار حديقه بمساحة 1200 متر مربع والعقار بترخيص من جمعيه الفردوس للبناء والاسكان لضباط القوات المسلحه 0221933117 01149376567
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|حسن محمود
|Telephone:
|01146143437
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|Location:
|احمد- النزهه الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|500,000 Pound
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182710
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