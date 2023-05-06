بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور السعر 500 الف وتبعد 5 دقائق من محطة عدلي أكبر محطة مترو في مصر تربط بين القاهره والجيزه والعاصمة الاداريه الجديده والمدن الجديده وبجوار مجمع الفنان / محمد صبحي الثقافي وأمام مدارس نفرتارى والعقار يبعد 3 دقائق من مدينه العبور والطريق الدائرى وأمام العقار حديقه بمساحة 1200 متر مربع والعقار بترخيص من جمعيه الفردوس للبناء والاسكان لضباط القوات المسلحه 0221933117 01149376567