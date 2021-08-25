شقه للبيع ف كاسيل لاند مارك بجوار محور بن زايد الجنوبي

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في كاسيل لاند مارك بمنطقة الR7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى بمقدم بسيط والباقي بالتقسيط علي 10 سنين هتمتلك شقه بمساحه 177م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية. كل دهواكتر هتلاقيه بس عندنا في كمبوند كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده الحق كلمنا فون او واتساب علي 01013929993