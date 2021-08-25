شقه للبيع ف كاسيل لاند مارك بجوار محور بن زايد الجنوبي

(للبيع)
|امتلك شقه في العاصمه الاداريه في كاسيل لاند مارك بمنطقة الR7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى بمقدم بسيط والباقي بالتقسيط علي 10 سنين هتمتلك شقه بمساحه 177م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية. كل دهواكتر هتلاقيه بس عندنا في كمبوند كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده الحق كلمنا فون او واتساب علي 01013929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروه
|التليفون:
|01013929993
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|318,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103451
200,000 جنيه
216,000 جنيه
350,000 جنيه
236,000 جنيه
329,000 جنيه
129,000 جنيه
129,000 جنيه
160,000 جنيه
4,500 جنيه
750 جنيه
15,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
850 جنيه
100,000 جنيه
140,000 جنيه
95,000 جنيه