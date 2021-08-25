شقه للبيع في castle landmark اميز مكان ف العاصمه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع في castle landmark اميز مكان ف العاصمه - في القاهرة مصر

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امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة ال R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى و ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط هتمتلك شقه بمساحه 80م (غرفه +حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية. كل ده واكتر هتلاقيه بس عندنا في كمبوند كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده الحق كلمنا فون او واتساب علي 01013929993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مروه
التليفون: 01013929993

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كاسيل لاند مارك االعاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 129,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103459
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