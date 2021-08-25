شقه للبيع في castle landmark اميز مكان ف العاصمه

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة ال R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى و ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط هتمتلك شقه بمساحه 80م (غرفه +حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية. كل ده واكتر هتلاقيه بس عندنا في كمبوند كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده الحق كلمنا فون او واتساب علي 01013929993