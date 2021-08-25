شقه للبيع في castle landmark اميز مكان ف العاصمه

(للبيع)
|امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة ال R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى و ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط هتمتلك شقه بمساحه 80م (غرفه +حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروه
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|129,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103448
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