شقه للبيع في هاب تاون (حسن علام) سعر المتر 13 الف compound haptown

(للتقسيط)
|- موقع كمبوند هاب تاون مستقبل سيتى - يتميز الكمبوند بموقعه أمام كمبوند ماونتن فيو القاهرة الجديدة وماونتن فيو أي سيتي، وبالقرب من معالم شهيرة مثل: الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكمبوند ميفيدا، وقطامية ديونز، وهايد بارك. - السكن في هاب تاون يوفر عالم متكامل من فرص الحياة المرفهة بخدمات متنوعة مثل: مراكز تجارية. مراكز خدمية. مساحات خضراء ومناظر طبيعية خلابة. نوادي اجتماعية. مراكز رياضية. - مساحة الوحدة 168 م - مكونه من غرفتين نوم ، 2 حمام - طرق السداد : 200 الف على 7 سنوات بدون فوائد - الاستلام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053913
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