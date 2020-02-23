شقه للبيع في هاب تاون (حسن علام) سعر المتر 13 الف compound haptown

- موقع كمبوند هاب تاون مستقبل سيتى - يتميز الكمبوند بموقعه أمام كمبوند ماونتن فيو القاهرة الجديدة وماونتن فيو أي سيتي، وبالقرب من معالم شهيرة مثل: الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكمبوند ميفيدا، وقطامية ديونز، وهايد بارك. - السكن في هاب تاون يوفر عالم متكامل من فرص الحياة المرفهة بخدمات متنوعة مثل: مراكز تجارية. مراكز خدمية. مساحات خضراء ومناظر طبيعية خلابة. نوادي اجتماعية. مراكز رياضية. - مساحة الوحدة 168 م - مكونه من غرفتين نوم ، 2 حمام - طرق السداد : 200 الف على 7 سنوات بدون فوائد - الاستلام