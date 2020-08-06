شقه للبيع في ميدان الاسماعليه مصر الجديده 100م للانشطه الاداريه والتجاريه

(للبيع)
|بميدان الاسماعليه مصر الجديده شقه مساحتها 100 متر للبيع مقسمة الي غرفتين وريسبشن كبير وحمام ومطبخ ارضيات رخام واجهه علي ميدان الاسماعليه تناسب جميع الانشطه مسجله ولها حصه في الارض السعر المطلوب 1.200 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|ميدان الاسماعليه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064350
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